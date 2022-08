Pandemie : Zahl der Covid-19-Intensivpatienten wieder unter 1000

Eine Intensiv-Pflegerin versorgt einen schwer an Corona erkrankten Patienten auf der Intensivstation des Klinikums in Fulda. Foto: Boris Roessler/dpa

Berlin Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland entspannt sich etwas - zumindest, was die Belastung durch die dort behandelten Patienten mit einer Covid-Erkrankung angeht.

Erstmals seit Anfang Juli ist die Zahl der Schwerkranken, die auf Intensivstationen in Deutschland mit Covid-19 behandelt werden, wieder unter 1000 gefallen. Das geht aus dem Tagesreport des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. Demnach lagen am Samstag bundesweit 988 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen - das waren 54 weniger als am Vortag. 363 von ihnen, 37 Prozent, wurden invasiv beatmet - also durch einen Schlauch in die Luftröhre. Zuletzt hatte die Zahl der Covid-Intensivpatienten am 2. Juli unter 1000 gelegen.