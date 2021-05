Lautstarke Art : Zikaden führten zu vermehrten Notrufen in US-Bundesstaat

Das Bild zeigt eine sich häutende Zikade der Art Brut X in Bethesda, in der Nähe von Washington. Lautstarke Zikaden einer nur alle 17 Jahre auftauchenden Art haben im Union County im US-Bundesstaat Georgia zu vermehrten Notrufen bei den Behörden geführt. Foto: Cordula Berghahn/dpa

Washington Es gibt sie nur alle 17 Jahre - aber sie sind für ihren Lärmpegel berüchtigt. In Georgia sind die ansonsten friedlichen Zikaden der Brut X dennoch Grund für zahlreiche Notrufe.

Unter dem Posting der Behörde meinte ein Facebook-Nutzer über die Zikaden: „Das Geräusch erinnert mich an die Soundeffekte in sehr alten Science-Fiction-Filmen.“ Ein anderer Nutzer stimmte zu und verwies auf die Science-Fiction-Serie „The Invaders“ (auf Deutsch damals „Invasion von der Wega“) aus den 1960er-Jahren. „Die Zikaden klingen wie die fliegenden Untertassen, die in der Sendung zur Landung ansetzen“, schrieb er in die Kommentarspalte.