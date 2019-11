Münchener Firma Celonis SE : Zukunftspreis für Unternehmensberatung per Software

Zukunftspreis für Unternehmensberatung per Software

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M) steht gemeinsam mit den Nominierten für den deutschen Zukunftspreis in Berlin auf der Bühne. Foto: Gregor Fischer/dpa.

Berlin Projekte aus Wirtschaft, Medizin und Industrie waren im Rennen um den Deutschen Zukunftspreis 2019. Die Frage war: Wer räumt die renommierte Auszeichnung für Naturwissenschaften und Technik ab?

Mit künstlicher Intelligenz holprigen oder fehlerhaften Prozessen auf die Spur kommen: Entwickler von Software zur Verbesserung der Abläufe in Unternehmen sind mit dem Deutschen Zukunftspreis 2019 geehrt worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab die Auszeichnung am Mittwochabend in Berlin an eine Gruppe um den Mathematiker Alexander Rinke aus München. Der Preis für Technik und Innovation ist mit 250.000 Euro dotiert.