ISS : Zum Filmdreh zur Raumstation

Moskau/Cardiff Arbeitstitel „Herausforderung“: Ein russischer Regisseur und eine Schauspielerin wollen für einen Filmdreh zur ISS fliegen. Und auch ein Lied soll zur Raumstation geschickt werden.

Für einen Film im Weltall will Russland den Regisseur Klim Schipenko („Salyut-7 - Tödlicher Wettlauf im All“) und eine Schauspielerin zu der Raumstation in etwa 400 Kilometern Höhe fliegen. Der Flug sei in einem halben Jahr - für den 20. September - geplant, sagte der Chef des Kosmonauten-Ausbildungszentrums, Pawel Wlassow, der von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos herausgegebenen Zeitschrift „Russkij Kosmos“. Die Rückkehr zur Erde sei für Oktober vorgesehen.

Das am Sonntag veröffentlichte Lied sei bereits in Forschungseinrichtungen an Süd- und Nordpol gespielt worden. Es sei Teil einer Serie von Liedern über die Elemente Luft, Erde, Feuer und Wasser, sagte die Studentin, die ihre Musik als „Indie-Seite von Folk“ beschreibt. Ihr Ziel sei, dass die Lieder jeweils in einer entsprechenden Umgebung gespielt werden. Mit dem Projekt will Robinson ihr Interesse an Musik und Wissenschaft vereinen und zeigen, dass Wissenschaftler ganz normale Menschen sind, die sich ebenfalls für Musik interessieren.