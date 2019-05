Auch Videospielsucht : Zwanghaftes Sexualverhalten als Krankheit anerkannt

Genf Zwanghaftes Sexualverhalten und Video- oder Online-Spielsucht sind nun international anerkannte Gesundheitsstörungen.

Beide sind in der neuen „Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11)“ aufgeführt, die am Samstag bei der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) formell angenommen wurde, wie die WHO mitteilte. Die Vollversammlung der mehr als 190 WHO-Mitgliedsländer in Genf geht am Dienstag (28.5.) zu Ende.