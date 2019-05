Justiz : Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Kommt es zur Wende vor Gericht?

Vor dem Landgericht in Limburg hat am 5. Dezember 2017 der Prozess gegen drei Justizbeamte begonnen. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung. . Foto: picture alliance / Thomas Frey/d/Thomas Frey

Trier Die Vize-Chefin des Wittlicher Gefängnisses ist verurteilt worden, weil ein Häftling Freigang erhalten hatte. Die Bundesanwaltschaft will nachträglich einen Freispruch erwirken.

Einen entsprechenden Antrag will die Bundesanwaltschaft in der auf Ende September terminierten Verhandlung beim Bundesgerichtshof stellen. Das bestätigte der Trierer Strafrechtsprofessor Mark A. Zöller auf Anfrage unserer Zeitung. Der Jurist vertritt die JVA-Vize gemeinsam mit zwei weiteren Anwälten.

In Rheinland-Pfalz ist die Belegungsquote im offenen Vollzug nach Bekanntwerden des Falls deutlich zurückgegangen. Derzeit sind nach Angaben des Justizministeriums nur 141 von insgesamt 288 Plätzen in den Haftanstalten des Landes belegt. Vor vier Jahren lag die Belegungsquote noch bei 100 Prozent.

Der Prozess gegen die zuvor auch in Trier eingesetzte hochrangige Wittlicher Justizbedienstete sowie zwei weitere Beamte hatte im vergangenen Jahr bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Grund: die befürchteten Auswirkungen auf den offenen Vollzug in ganz Deutschland (siehe Extra).

Das Limburger Landgericht sah es seinerzeit als erwiesen an, dass die stellvertretende Leiterin der Haftanstalt eine Mitschuld an der Todesfahrt eines Freigängers hat, weil sie ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt habe. So sei der zunächst in Wittlich und zuletzt in Diez einsitzende Häftling in den offenen Vollzug gekommen, ohne dass sich die Beamten ausreichend mit dem allein 24-mal wegen Fahrens ohne Führerschein vorbestraften Mann beschäftigt hätten.