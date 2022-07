Serie Sommer daheim! : Wolfspark Merzig Werner Freund

15.06.2021, Saarland, Merzig: Wolfswelpen laufen durch das Gehege. In einem Wolfspark wachsen gerade drei Wolfswelpen auf. Foto: Oliver Dietze/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Oliver Dietze

Das Verhalten der Wölfe in der natürlichen Umgebung beobachten – in Deutschland nahezu unmöglich. Der Wolfspark Werner Freund in Merzig bietet Besuchern genau das an. Die Wolfrudel können täglich von 9 bis 17 Uhr besucht werden.

