Arbeitsmarkt : Zahl der Arbeitslosen im Juni leicht gesunken

Nürnberg Die Konjunktur kühlt sich ab, doch der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich bisher noch in guter Verfassung. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni leicht auf 2,216 Millionen gesunken.

Die Bundesagentur wertete das als Zeichen der Abschwächung. «Die schwächere konjunkturelle Entwicklung hinterlässt leichte Spuren auf dem Arbeitsmarkt», sagte Behördenchef Detlef Scheele am Montag in Nürnberg. «Die Zahl der gemeldeten Stellen geht auf hohem Niveau zurück und das Beschäftigungswachstum verliert an Dynamik.»