Energie : Run auf die Energieberatung: Lange Wartezeit, neue Förderung

Trier/Mainz Mehr als 16.000 Beratungen in sechs Monaten: 12 Wochen müssen manche Verbraucher auf einen Termin warten. Doch um 15 Prozent Energie zu sparen, kann jeder was tun.

Auch Daniel Ollinger von der Energiekostenberatung der Verbraucherberatung in Trier stellt einen erhöhten Beratungsbedarf fest. „Kamen früher fast nur Leistungsempfänger aus dem Arbeitslosengeld-II-Bereich hierher, kommen nun auch verstärkt Menschen in Arbeit, aber mit kleinem Einkommen, die finanziell nicht mehr auskommen oder die vor einer Stromsperre stehen“, sagt er. In besonders krassen Fällen kämen schon mal 8000 Euro Energieschulden zusammen. Mit einer noch größeren „Welle“ an Beratungsbedarf rechnet er im Herbst und Winter, „wenn sich die hohen Energiepreise in den Abrechnungen niederschlagen“, befürchtet er.