Coronavirus : Zoos, Büchereien und Eisdielen dürfen im Land ab Montag wieder öffnen

Mainz Das Land lockert den Alltag mit einer Verordnung. Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert Bürger auf, umso mehr Abstand zu halten. Viele Veranstalter stochern weiter im Nebel.

In der Region frohlocken viele über die neuen Freiheiten. „Wir machen den Tierpark-Bereich ab Montag wieder auf“, sagt Nadine Löwenthal vom Eifelpark Gondorf. „Da ist die schönste Nachricht seit langer Zeit“, sagt sie. Auch der Eifel-Zoo in Lünebach kündigt an, ab Montag wieder die Pforten zu öffnen. Vorstandsmitglied Ken Reise sagte unserer Zeitung, gerade über Ostern habe man dort auf Einnahmen von 20 000 bis 30 000 Euro verzichten müssen. „Wir sind froh über jeden Tag früher, an dem wir öffnen dürfen“, sagt er. Nach mehreren Wochen Schließung kann auch die acht Kilometer lange Autowanderroute durch den Wild- und Erlebnispark Daun ab Montag wieder geöffnet werden. Vom Fahrzeug aus können die Tiere angeschaut werden. Um die Auflagen wegen der Corona-Krise einzuhalten, bleiben Gastronomie, Spielplatz, Streichelzoo und die Falknerei allerdings weiter zu. Wolfgang Klotzbücher, der Inhaber des Saarburger Greifvogelparks, sagt, er sei mit dem Veterinäramt in Kontakt, um eindeutig zu klären, ob die Pforten wieder geöffnet werden dürfen. Beim Eselzentrum in Langsur entscheide sich erst am Montag, ob es ab kommender Woche wieder geöffnet sein darf. Es sei unklar, in welche Kategorie es falle, sagt Inhaberin Rosemarie Müller, die hofft, im kleinen Rahmen öffnen zu dürfen: „Wir haben alles hier: Mundschutz, Desinfektionsmittel – und Abstand halten kann man auch“, sagt sie. Die Stadt Trier teilt mit, die Gehege des Wildtierparks im Weißhauswald blieben vorerst abgesperrt. Das gelte auch für die Stadtbibliotheken. Bis Mitte kommender Woche wolle man auch prüfen, wie sich Sportanlagen wieder öffnen lassen. Warum nicht alle Kommunen die neuen Freiheiten prompt nutzen, hat einen Grund: Man wolle erst die Auflagen des Landes prüfen, teilt die Stadt Trier mit.