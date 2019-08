Bahnverkehr : Zwischen Luxemburg und Trier fährt bis 8. September kein Zug

Luxemburg Das Schienennetz wird ausgebaut. Ein Ersatzbusdienst ist eingerichtet.

Die CFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois) hat für die Zeit vom 24. August an verschiedene Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten des Schienennetzes auf der Linie 30 (Luxemburg-Wasserbillig-Trier) angekündigt. Die Arbeiten zwischen Oetringen und Trier gehen bis einschließlich Sonntag, 8. September, sowie am Wochenende des 14. und 15. September. In diesem Zeitraum sind mehrere Arbeiten an den Gleisen zwischen Manternach und Wasserbillig sowie am Bahnhof in Wecker vorgesehen. Zwischen Roodt/Syr und Betzdorf werden unter anderem neue Rinnsteine gelegt. Es ist geplant, vor Wecker eine Stützmauer zu verlängern, und vor Manternach wird eine Trockenmauer erneuert.