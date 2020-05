Corona-Krise : „Heimaturlaub wird das Wort des Jahres 2020“

Hamburg Deutschlands bekanntester Zukunftsforscher Horst Opaschowski prophezeit im TV-Interview dem Inlandstourismus einen neuen Boom.

Horst Opaschowski ist Zukunfts- und Erziehungswissenschaftler, Publizist und Berater für Wirtschaft und Politik. Der gebürtige Oberschlesier (Jahrgang 1941) lehrte von 1975 bis 2006 an der Universität Hamburg und leitete von 2007 bis 2010 die Stiftung für Zukunftsfragen. Seit 2014 ist er Wissenschaftlicher Leiter des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung (O.I.Z.). Für die Regierung Willy Brandt erarbeitete er 1973 eine freizeitpolitische Konzeption, unter Kanzler Helmut Kohl war er wissenschaftlicher Gutachter, Angela Merkel beriet er zu Zukunftskonferenzen und Bürgerdialogen. Opaschowski selbst will 2020 sowohl in Haus und Garten Urlaub machen als auch an der Ostsee.

HORST OPASCHOWSKI: Mobilität in Freizeit und Urlaub ist ein urmenschliches Bedürfnis, das plötzlich unter Quarantäne gestellt worden ist. Die Menschen hatten das Gefühl, am Leben vorbei zu leben. Insbesondere die Jugend hatte Angst, etwas zu verpassen. Die Corona-Zeit haben viele Menschen als verlorene Lebenszeit empfunden und als entgangene Urlaubsfreude erlebt. Das Raus- und Weg-Bedürfnis wird daher in der nächsten Zeit geradezu explodieren: Vom Tagesausflug bis zum Wochenend­urlaub, vom Fitnesscenter bis zum Joggen im Freien: Die Menschen wollen durch Bewegung mehr gelebte Zeit in kürzerer Zeit zusammendrängen. Erlebnismobilität wird zum Synonym für Freiheit.

OPASCHOWSKI: Deutschlandurlaub und Inlandstourismus werden Rekordwerte im Herbst erleben. Von der Ost- und Nordsee bis zum Bodensee wird es ab Spätsommer öfter heißen: Ausgebucht! Erst danach folgen nahe Auslandsziele wie Österreich, Spanien und Italien. Von den Auslandsreisezielen wird Mallorca am meisten profitieren, denn die Zauberworte der Urlaubssaison 2020 heißen: Erreichbarkeit, Schnelligkeit und Sicherheit. In einer Stunde am nächsten See, in zwei Stunden in den Bergen und in knapp drei Stunden in Palma de Mallorca. 2020 soll kein verlorenes Urlaubsjahr sein Der Trend heißt eher: „Ein Gefühl wie Ostern und Pfingsten zusammen“.