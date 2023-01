Unternehmen : Luxemburg: weniger Pleiten, täuschender Eindruck

Zahlenmäßig belegt der Luxemburger Handel den zweiten Platz bei der Zahl der Firmenpleiten, relativ gesehen ist die zahl jedoch gesunken. Foto: dpa/Martin Gerten

Luxemburg Zwar verzeichnet die Luxemburger Wirtschaft im vergangenen Jahr die niedrigste Zahl an Firmenpleiten seit 2017, allerdings hat die Zahl der Konkurse gerade zum Ende des Jahres hin nochmals deutlich zugenommen. Was das für das Großherzogtum bedeutet.

Ist es ein Aufholeffekt oder eine Trendumkehr zu einer wirtschaftlichen Normalisierung oder gar Verschlechterung? Schaut man sich die jüngsten Statistiken zu den Unternehmensinsolvenzen in Luxemburg an, so ist im gesamten vergangenen Jahr 2022 die Zahl der Firmenpleiten um 12,1 Prozent auf 1.054 zurückgegangen. Laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und dem Luxemburger Statistikamt Statec ist dies die niedrigste Zahl seit 2017 und diese damit weiter rückläufig. 2021 gab es 1.160 Pleiten, 2020 noch 1.199 und 2019 noch 1.263 Konkursanmeldungen.

Allerdings: Wie in der Region Trier auch so zeigt sich im vierten Quartal des vergangenen Jahres mit 388 Insolvenzmeldungen in Luxemburg ein Rekordhoch an Konkursen – eine Entwicklung, die laut dem Statec weiter beobachtet werden muss. Denn das Statistikinstitut will noch keine Schlüsse aus diesen Zahlen ziehen. Es müsse noch kontrolliert werden, ob es sich hierbei um einen reinen Aufholeffekt handelt oder ob sich dieses Phänomen in den kommenden Monaten weiter verstärken wird, heißt es.

Was allerdings auffällt: Die Entwicklungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen sind sehr unterschiedlich. Beispiel Hotel- und Gastgewerbe: Im Horeca-Bereich mussten insgesamt 115 Betriebe Insolvenz anmelden, was einen deutlichen Anstieg um 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Damit fällt die Zahl auf das Vorkrisenniveau zurück und zeigt einen gewissen Trend hin zur Normalisierung des Pleitenniveaus.

Im Handel hingegen gingen die Konkurse um fast 18 Prozent zurück. Hier hätte man mit einem Anstieg durchaus rechnen können – zumal der Onlinehandel und die gestiegene Inflation die Fortsetzung des Strukturwandels hätten vermuten lassen.

Auch bei Holdinggesellschaften und Investmentfonds ist mit einem Minus von 15 Prozent ein Rückgang zu verzeichnen. Besonders freundlich sieht das Bild bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Unternehmen aus, wo es sogar deutlich weniger Insolvenzmeldungen mit einem Minus von 30 Prozent gibt.

In absoluten Zahlen waren jedoch Holdinggesellschaften und Investmentfonds 2022 am stärksten von Konkursen betroffen, insgesamt 275 Gesellschaften wurden zahlungsunfähig. An zweiter Stelle stehen Handelsunternehmen mit 198 Insolvenzmeldungen.

2.059 Menschen sollen aufgrund der Konkurse im vergangenen Jahr ihren Arbeitsplatz verloren haben. Damit blieben die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr stabil. Aus diesen vorläufigen Daten verzeichnet das Statec im Baugewerbe die größten Arbeitsplatzverlusten. 38 Prozent aller Menschen, die 2022 ihren Job verloren haben, kamen vom Bau. An zweiter Stelle stehen nicht-finanzielle Dienstleistungen mit 31 Prozent, gefolgt vom Gastgewerbe mit 18 Prozent.

Bereits im Sommer 2022 war die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Luxemburg von einer steigenden Insolvenzzahl zum Herbst und Winter ausgegangen „Luxemburg kann sich nicht von den international steigenden Konkurszahlen abkoppeln, auch wenn das Land aufgrund staatlicher Maßnahmen und struktureller Vorteile bisher gut durch die Krise kommt“, hieß es damals. Und: „Der Rückgang ist nicht realistisch, da die wirtschaftlichen Folgen der diversen Krisen in Luxemburg erst verzögert eintreten werden“, so Creditreform weiter. Und diese Situation könnte nun eingetreten sein.

Laut Creditreform-Luxemburg-Chef Jörg Rossen ist entscheidend, dass die Luxemburger Wirtschaft ähnlich derjenigen in der Region Trier eine große Bandbreite aufweist und auch der industrielle Kern der Wirtschaft im Großherzogtum erhalten bleibt. Dazu habe die Regierung die Luxemburger Unternehmen in der Corona- und später in der Energiekrise auskömmlich unterstützt.