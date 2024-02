Karneval Närrische Machtübernahme in Schweich

Schweich · (jte) Dem schlechten Wetter zum Trotz strömten am Weiberdonnerstag um 14.11 Uhr viele gut gelaunte und bunt gekleidete Narren in die Schweicher Synagoge. Dort wurde Ortsbürgermeister Lars Rieger entmachtet; er übergab den Rathausschlüssel feierlich an das Schweicher Prinzenpaar.

08.02.2024 , 17:21 Uhr

Entmachtung am Weiberdonnerstag in Schweich: Ortsbürgermeister Lars Rieger (Mitte) übergibt den Rathausschlüssel an das amtierende Schweicher Prinzenpaar Prinz Mike I. und Prinzessin Tanja I. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres