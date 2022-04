ANZEIGE : „Campus extra“: Tag der offenen Tür der Universität des Saarlandes am 21. Mai 2022

Foto: Universität des Saarlandes/Oliver Dietze

Sie wollen die ganze Vielfalt der Saar-Uni kennenlernen? Was im Saarland erforscht, diskutiert und gelehrt wird? Rund 250 Programmpunkte quer durch alle Fachrichtungen bietet die Universität des Saarlandes am Tag der offenen Tür, der am Samstag, 21. Mai 2022, auf dem Saarbrücker Campus stattfindet.

Ob Tipps für die Studienwahl, Laborführungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Vorträge zur Weltraummedizin und dem Klimawandel oder Mitmach-Angebote für Jung und Alt - die Saar-Uni hat allen etwas zu bieten. In „Campus extra“, dem Magazin der Universität des Saarlandes, gibt es bereits am 16. Mai dazu viele Infos.

Augen auf bei der Studienwahl

Die Universität des Saarlandes bietet mehr als 50 Bachelor-Studiengänge an, daneben gibt es noch Lehramts- und Staatsexamen-Studiengänge sowie zahlreiche Masterprogramme. Da ist es gar nicht so einfach, das richtige Studienfach für sich zu finden. Wie ihnen die Studienberatung dabei geholfen hat, erzählen in „Campus extra“ Studierende, die zum Teil erst über Umwege bei ihrem Wunschfach gelandet sind. Am Tag der offenen Tür am 21. Mai gibt es zudem in allen Fachbereichen von A wie Archäologie bis Z wie Zahnmedizin Infos und Beratung zu den Studienfächern. Auch die Zentrale Studienberatung hilft bei der Orientierung, denn frühzeitige Informationsbeschaffung ist bereits die halbe Miete!

Forschung in Saarbrücken – und im Weltraum

Wenn der saarländische Astronaut Matthias Maurer seine Experimente von der Weltraumstation ISS auswertet, unterstützt ihn seine „Bodencrew“ auf dem Saarbrücker Uni-Campus. Die Materialwissenschaftler erklären am 21. Mai, warum bakterienabweisende Oberflächen auch auf der Erde nützlich sind. In der Physik erfahren Interessierte mehr über den Klimawandel und warum es zum bedrohlichen Treibhauseffekt kommt. Unter die Erde geht es hingegen in der Pharmazie auf dem Saarbrücker Uni-Campus, denn dort werden Bodenbakterien gesucht, die bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen können.

Praxistipps aus der Wissenschaft

Warum ist Wasserstoff der Speicher der Zukunft? Wie sieht man einer Webseite mögliche Sicherheitsprobleme an? Und wie sollte man im Fitnessstudio trainieren, um selbst gesteckte Ziele zu erreichen? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Saar-Universität am Tag der offenen Tür. Juristen erklären dort auch, wie das Strafrecht mit umstrittenen Themen wie Cannabis und Sterbehilfe umgeht. Und eine Forscherin aus der Ukraine beschreibt, warum der Kampf um Freiheit und nationale Unabhängigkeit seit jeher eines der Hauptthemen der ukrainischen Literatur ist.

Mitmach-Angebote für Jung und Alt

Foto: Oliver Dietze/Universität des Saarlandes/Oliver Dietze

Wer gerne experimentiert, kann am Tag der offenen Tür der Universität am 21. Mai viel erleben. Im Lötworkshop können Jugendliche eine Kippschaltung löten, so dass am Ende ein Licht blinkt. An einer Kletterwand kann jeder mithilfe von virtueller Realität ein Hochhaus erklimmen. Und in Blitzkursen werden slavische Sprachen vermittelt - von Polnisch, Ukrainisch über Kroatisch/Serbisch bis hin zu Bulgarisch.

Neugierig geworden?

Die Programm-App zum Tag der offenen Tür der Saar-Universität am 21. Mai bietet viele weitere Informationen: www.uni-saarland.de/infotag

Und „Campus extra“, das Magazin der Universität des Saarlandes, liegt am 16. Mai als Fremdbeilage der Saarbrücker Zeitung und dem Pfälzischen Merkur bei. Sie können aber auch online auf www.uni-saarland.de/universitaet/aktuell/pressestelle/publikationen/campus-extra.html einen Blick in die aktuelle Ausgabe werfen.

Tag der offenen Tür 2022

Samstag, 21. Mai, 10 bis 16 Uhr

Universität des Saarlandes – Campus