Fahrspaß mit dem neuen MINI Cooper SE : Der Mini fährt jetzt auch elektrisch:

Foto: Autohaus Kainz GmbH & Co KG

Trier Der neue Mini Cooper SE ist der erste vollelektrische Mini auf dem Markt.

Mit einer wahrhaft neuen Dimension von Gokart-Feeling begeistert er alle Menschen, die ihn Probe fahren. Das ist eine elektrisierende Erfahrung, die bei den Kunden und beim Team der Autohäuser der Kainz-Gruppe täglich spürbar ist. Als exklusiver BMW und BMW i Vertragspartner, MINI Partner und zertifizierter BMW M Stützpunkt, steht die Kainz-Gruppe mit ihren drei Standorten in Wittlich, Daun-Pützborn und Mayen für ein umfassendes Angebot an Fahrzeugen der Marken BMW und Mini. Eine Probefahrt mit dem neuen Mini Cooper SE kann jederzeit vereinbart werden.

Wer bisher noch nie in einem vollelektrisch angetrieben Fahrzeug saß, der wird nach dem Start von einer fulminanten Beschleunigung überrascht. Nach nur 3,6 Sekunden hat der Mini SE bereits auf mehr als 50 km/h beschleunigt, die 100-km/h-Marke fällt nach 7,3 Sekunden.

„Der Fahrspaß ist einfach überwältigend und gleichzeitig war Energiesparen noch nie so einfach schwärmt Christine Thetard die MINI Expertin im Autohaus Kainz in Wittlich.

Bei der Wahl des Akkus wird auf die 32,6 kWh Technik des Konzernbruders BMW i3 gesetzt. Die Batterie ist im Mitteltunnel und unter den Sitzen verbaut und verkleinert so weder den Innenraum noch den 211 Liter umfassenden Kofferraum. „Die kompakte Batterie bietet mehrere Vorteile: geringes Gewicht, kurze Ladezeiten, und den E-Auto -typischen niedrigen Schwerpunkt “, erklärt Christine Thetard. An einer 50kW Ladestation sind in nur 35 Minuten 80 Prozent Ladezustand erreicht. Die volle Ladekapazität wird nach weniger als 90 Minuten erreicht.