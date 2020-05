Finanzen : Morgen kann kommen: Experten der Volks- und Raiffeisenbanken geben Beratung und Optimismus in besonderen Zeiten

Trier Was macht eine Genossenschaftsbank aus? Was bieten Volksbanken und Raiffeisenbank ihren Kunden? In einer neuen Kolumne äußern sich Experten der regionalen Volks- und Raiffeisenbanken zu aktuellen Finanzthemen. Zum Start geht es um Beratung und Optimismus in besonderen Zeiten.

Wie können wir unsere Kunden - egal welcher Altersgruppe - im Sinne der genossenschaftlichen Beratung unterstützen? Wo werden Informationen benötigt, wie steht es um Kreditbedarf, Altersvorsorge und Geldanlage? Durch die Nähe zum Kunden haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken der Region einen direkten Draht und können den Kunden optimal begleiten. Die Kunden verlassen sich auf uns. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt – persönlich oder digital.

Im Einklang mit dem genossenschaftlichen Beratungsansatz bieten wir den Kunden ein innovatives Treueprogramm. Unser Ziel ist es, den individuellen Bedarf zu identifizieren und gemeinsam Versorgungslücken zu schließen. Mit dem Treueprogramm können die Kunden ganz einfach ihren individuellen Finanzstatus überprüfen – jederzeit online oder gemeinsam mit uns in einer unserer Geschäftsstellen.

Die jungen Menschen profitieren dabei von speziell auf sie zugeschnittenen Angeboten – egal, ob sie noch zuhause wohnen, oder wegen Studium oder Beruf ihren Wohnsitz außerhalb unseres eigenen Geschäftsgebiets haben.