Campus extra : Mit dem Magazin der Universität des Saarlandes immer gut informiert

Foto: Universität des Saarlandes

Am 15. Dezember erscheint mit „Campus extra“ ein spannender und informativer Einblick in die Welt der Lehre und Forschung am Campus der Universität des Saarlandes. Ob Tipps für die Studienwahl, Impressionen von Lehrenden und Studierenden oder ganz aktuelle Themen wie die Forschung im Weltraum – „Campus extra“ öffnet die Tür zum Kosmos der Saar-Uni.

Augen auf bei der Wahl des Studienfachs

Die Universität des Saarlandes bietet mehr als 50 Bachelor-Studiengänge an, daneben gibt es noch Lehramts- und Staatsexamen-Studiengänge. Da ist es gar nicht so einfach, das richtige Studienfach für sich zu finden. Susanne Steinmann, die Leiterin der Zentralen Studienberatung, gibt in „Campus extra“ Tipps und Ratschläge, wie angehende Studierende bei der Studienwahl am besten vorgehen und wie die Zentrale Studienberatung bei dieser Entscheidung helfen kann.

Eine wichtige Stütze in dem Prozess der Studienwahl sind beispielsweise die Orientierungs-Workshops im Januar, die ganztägig online angeboten werden. Und am 21. Mai findet der Tag der offenen Tür an der Universität des Saarlandes statt, wo man sich vor Ort informieren kann. Frühzeitige Informationsbeschaffung ist das A und O!

Forschung in Saarbrücken – und im Weltraum

Während der saarländische Astronaut Matthias Maurer an Bord der Weltraumstation ISS weilt und dort seiner Forschungsarbeit nachgeht, unterstützt ihn seine „Bodencrew“ auf dem Uni-Campus. Ein Mitglied dieses Teams ist die Doktorandin Aisha Ahmed. „Materialwissenschaft fasziniert mich“, erklärt sie. Denn die Materialforschung ist eine wichtige Disziplin für das Team um Maurer.

Dass die Forscherinnen und Forscher auf dem saarländischen Uni-Campus arbeiten, ist kein Zufall: Hier befindet sich die Europäische Schule für Materialforschung, kurz „Eusmat“. Ahmed ist begeistert von der Materialwissenschaft: „Hier ist alles drin: Physik, Chemie, Biologie, Mathe und Ingenieurwissenschaften. Man hat Technik, Mikroskopie, kann richtig kreativ sein, hat viel mit Logik zu tun. Auch Informatik nutzen wir.“

Studierende und Lehrende

Studium und Forschung an der Saar-Uni sind divers und facettenreich – ebenso wie die Studierenden und Wissenschaftler, die am Campus lernen und lehren. So zog es Giulia Gorgoni aus dem schönen Italien an die Saar, um dort den deutschlandweit einzigartigen Studiengang „High Performance Sport“ zu belegen. „Im Internet habe ich den Studiengang rund um den internationalen Hochleistungssport in Saarbrücken entdeckt“, erzählt sie und ist begeistert davon, mit Prof. Dr. med. Tim Meyer zusammenarbeiten zu dürfen, dem Mannschaftsarzt der deutschen Nationalelf.

Neue Studiengänge an der Saar-Uni

Selbstverständlich werden im neuen „Campus extra“ auch neue Studiengänge vorgestellt, so zum Beispiel die Digitale Betriebswirtschaftslehre. Sie wird seit dem Sommersemester 2021 in Saarbrücken angeboten. Vom Umgang mit den eigenen Daten über Social Media, E-Learning und Digitalisierung am Arbeitsplatz bis hin zu Gesundheit und Smart Home werden vielfältige Themen behandelt.

Der Weg in die Zukunft geht nur über die Digitalisierung. Deshalb ist der neue Studiengang eine wichtige Ergänzung zu den übrigen Studienangeboten. Die Digitale BWL verbindet eine wirtschaftswissenschaftliche Grundausbildung mit vertieften Inhalten der Digitalisierung. Wer sich also für Informatik wie auch für BWL interessiert, ist hier bestens aufgehoben.

Neugierig geworden?

„Campus extra“ ist eine Fremdbeilage der Saarbrücker Zeitung und des Pfälzischen Merkur. Sie können aber auch online auf: www.uni-saarland.de/universitaet/aktuell/pressestelle/publikationen/campus-extra.html einen Blick in die aktuelle Ausgabe werfen.