ANZEIGE : Arbeit und Hochschulabschluss miteinander vereinbaren

Durch den ökologischen und digitalen Wandel und den damit einhergehenden anhaltenden Veränderungen und ständigen Weiterentwicklungen in der Wirtschaft, stehen die Unternehmen und ihre Mitarbeiter vor der Herausforderung die eigenen Kompetenzen ständig anzupassen.

Die ISEC ist ein von der Handelskammer und der Handwerkskammer gegründetes Hochschulinstitut, das Bachelor- und Masterstudiengänge für Berufstätige aus Luxemburg und der Großregion anbietet, die sich neue Kompetenzen aneignen möchten, um sich in ihrem Unternehmen weiterzuentwickeln und einen international anerkannten Hochschulabschluss zu erwerben.

Um den Bedürfnissen der Berufstätigen gerecht zu werden und sie mit den Organisations- und Managementpraktiken, den Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagements, der Steuerung der Managementprozesse für technologische Innovation und den strategischen Herausforderungen der digitalen Transformation vertraut zu machen, hat ISEC diese Programme mit renommierten akademischen Partnern wie der FOM , der IAE Metz School of Management oder dem Institut des sciences du Digital, Management & Cognition, Mitglieder des Collegium Lorraine Management Innovation der Université de Lorraine , entwickelt:

Wenn Sie Ihren beruflichen Werdegang umgestalten, sich weiterentwickeln und mehr Verantwortung in Ihrem Unternehmen übernehmen möchten, wenden Sie sich an die ISEC und nutzen Sie die Gelegenheit, sich beraten zu lassen, um den für Sie am besten geeigneten Studiengang zu finden.