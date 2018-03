später lesen Schulen Neue Lehrer für Förderschulen FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

(red) 39 Lehramtswärter sind in Trier vereidigt und eingestellt worden. Der Vorbereitungsdienst für die zukünftigen Förderschullehrer umfasste 18 Monate. Die Feier fand in den Räumen des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Förderschulen in der Teildienststelle Trier, in Trier-Ehrang, statt. Auf dem Bild von links: Das Leitungsteam mit den 39 Lehramtsanwärtern.