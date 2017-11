später lesen Neue Moselfähre „Sankta Maria II“ getauft FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Die neuartige vollelektrische Solarfähre „Sankta Maria II“ ist am Samstag feierlich an der Mosel getauft worden. Sie werde am 10. Dezember ihren regulären Betrieb zwischen Oberbillig im Kreis Trier-Saarburg und Wasserbillig in Luxemburg aufnehmen, sagte der Oberbilliger Ortsbürgermeister Andreas Beiling. Das 28 Meter lange emissionsfreie Schiff wird die gut 50 Jahre alte Fähre „Sankta Maria“ ersetzen, bei der in letzter Zeit auch wegen Reparaturen hohe Unterhaltungskosten anfielen. dpa