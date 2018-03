Neue Straße, viele Wahlen und ein Hauch von Hollywood

Nicht nur im Hochwald war 2017 ein aufregendes, ereignisreiches Jahr. Nachdem wir am Donnerstag die schönsten und entscheidenden Momente in den Verbandsgemeinden Hermeskeil und Kell in einer Bilderschau gezeigt haben, werfen wir heute den Blick ins restliche Kreisgebiet. Die Konzer beispielsweise durften im Sommer die Eröffnung der Könener Ortsumgehung B 51 neu feiern, für die sie jahrelang gekämpft haben. Außerdem gab es einen Wechsel im Konzer Rathaus. Einen neuen Verwaltungschef, vielmehr eine neue Chefin, hat auch die Verbandsgemeinde Ruwer. Kurioses hatte der Moselort Leiwen anzubieten. Und auch in der Verbandsgemeinde Saarburg, die bald eine neue Einheit mit der VG Kell bilden will, hat sich im vergangenen Jahr einiges getan.