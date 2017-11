später lesen Neue Vorgaben für Pommes, Chips und Kekse Teilen

Twittern

Teilen



Ob Pommes frites, Chips oder Kekse - viele Esswaren schmecken am besten, wenn sie schön knusprig sind. Doch beim Rösten, Backen und Braten ensteht auch der Krebsverursacher Acrylamid. Seinen Anteil in Nahrungsmitteln will die EU-Kommission nun senken. Von Verena Schmitt-Roschmann, dpa