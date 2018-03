In der Realschule plus in Bernkastel-Kues wird demnächst ein D1-Deutschkurs angeboten. Referent ist Sebastian Both. Der Kurs beginnt am Montag, 15. Januar, 18 bis 20.15 Uhr. Dauer: 100 Stunden. Anmeldungen bei der VHS Bernkastel-Kues, Gestade 6, zweites Obergeschoss, Telefon 06531/9716930, E-Mail vhs@bernkastel-kues.de