Neuer Karatekurs: Kraft und Motorik verbessern

Der Karate-Club Wittlich startet einen Anfängerkurs für Kinder ab sieben Jahren: Dieser beginnt am Freitag, 16. Februar. Das Training findet immer freitags von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle der Realschule Plus in Wittlich statt. Die Übungseinheiten werden von ausgebildeten und lizenzierten Trainern geleitet.