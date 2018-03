Neuerburger ehren Reinhold Westhöfer

Die Ehrung besonders verdienter Mitbürger des Stadtteils Neuerburg stand auf dem Programm des Neujahrsempfangs. Ausgezeichnet wurde Reinhold Westhöfer. Er ist seit 1989 im Ortsbeirat, hat von 1990 an 24 Jahre lang als Ortsvorsteher die Geschicke von Neuerburg geleitet und habe das Ortsgeschehen mit viel Herzblut in hervorragender Weise geprägt und mitgestaltet, hieß es. Seit 24 Jahren ist Westhöfer zudem Stadtratsmitglied. Er war zudem mehr als 20 Jahre für den örtlichen Sportverein tätig, 30 Jahre lang Vorsitzender des Karnevalsvereins, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, Vorsitzender des Trägervereins und irdischer Vertreter des Nikolaus in Neuerburg. Seit seiner frühen Jugend habe Reinhold Westhöfer das Ehrenamt sehr ernst genommen und sich bis an die Grenzen seiner Gesundheit für die Allgemeinheit eingesetzt, sagte Ortsvorsteher Udo Reihsner.