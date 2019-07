Oberweiler : Neues Baugebiet in Oberweiler als Lückenschluss

Neues Baugebiet in Oberweiler als Lückenschluss

Oberweiler (red) Das kleine Baugebiet „In der Acht“ sorgt mit sechs Baugrundstücken im Bereich der Hauptstraße für einen Lückenschluss in der Bebauung dar. Die nebeneinanderliegen Grundstücke sind zwischen 900 und 1100 Quadratmeter groß und bieten in der ruhigen Ortslage im rückwärtigen Bereich eine unverbaubare Aussicht.

voll erschlossenen Grundstücke liegt bei 49 Euro/Quadratmeter. Zwei Grundstücke sind schon vermarktet, wie Ortsbügermeister Nico Steinbach mitteilt. Ein besonderes Extra stellt die anstehende Erschließung mit Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser dar, so können zukünftig die schnellst möglichen in Gigabit-Geschwindigkeit verfügbaren Internetanschlüsse genutzt werden.