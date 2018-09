Neues Führungstrio in Sachen Weinbau

Nach einigen personellen Veränderungen am Dienstleitungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel hat sich die Dienststelle neu aufgestellt und blickt mit jungen Gesichtern in die Zukunft.

Die Abteilung Weinbau und Oenologie sowie die Berufsbildende Schule für Winzer und Weintechnologen wird zukünftig von Matthias Porten geleitet. Für die Fachgruppe Weinbau übernimmt Eric Lentes und für die Fachgruppe Oenologie übernimmt Achim Rosch die Leitung.

Das Führungstrio tritt an, um die wichtigen Aufgabengebiete der Berufsbildenden Schule, Beratung, Versuchswesen und angewandte Forschung innovativ weiterzuentwickeln. Eine herausfordernde Aufgabe, so Matthias Porten, besonders in Zeiten mit reduzierten Personalkapazitäten. „Hierbei setzen wir vor allem auf die Digitalisierung der Beratung, unter anderem mittels Webinaren, um diese effizient und up to Date ausführen zu können“, sagt Eric Lentes.

Ein besonderer Schwerpunkt in der Abteilung liegt in der Berufsbildenden Schule für Winzer und Weintechnologen. Im Bereich der Berufsschule am DLR Mosel werden durch eine gezielte Referendarausbildung von neuen Lehrern die Weichen für die Zukunft gestellt, sodass bei stabilen Schülerzahlen von 120 Schülern in sechs bis sieben Klassen ein praxisorientierter und qualitativ hochwertiger Unterricht sichergestellt werden kann.

Die angewandte Steillagenforschung hat sich Matthias Porten auf die Fahne geschrieben. Innerhalb einer Bund-Länder-Vereinbarung werden Themen im Pflanzenschutz (Optimierung der Sprühdrohnen), Mechanisierung (Steillagenvollernter) und Biodiversität zusammen mit dem JKI (Julius Kühn Institut, Außenstelle Bernkastel-Kues) bearbeitet. Darüber hinaus ist das DLR Mosel für die Beratung und Weiterbildung des Berufsstandes zuständig. Gestützt auf ein entsprechendes Versuchswesen sollen neue Erkenntnisse schnell Eingang in berufliche Ausbildung sowie Weiterbildung finden.

In der Oenologie werden aktuell neue qualitätsschonende Verfahrenstechniken entwickelt und getestet sowie vor allem an der Profilierung der Steillagenweine gearbeitet. Die einzelnen Fragestellungen werden mithilfe des Lehr- und Versuchsweingut für Steillagenweinbau, Staatsweingut Mosel, auf sechs Hektar Rebfläche um Bernkastel-Kues bearbeitet. Jedes Jahr werden circa 300 Weine vom Kleinst- bis zum Praxismaßstab in der Versuchskellerei des Steillagenzentrums mit den unterschiedlichsten Fragestellungen vom Weinanbau bis zum Weinausbau vinifiziert, analysiert und sensorisch bewertet. Die Ergebnisse werden zeitnah in der Berufsbildenden Schule unterrichtet, bei berufsbezogenen Weiterbildungen der Praxis vermittelt und fließen in die weinbauliche und oenologische Beratung ein.