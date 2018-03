Neujahrskonzert mit Bläsersound

Zu ihrem Neujahrskonzert lädt die Verbandsgemeinde Kell am See für den heutigen Samstag um 20 Uhr, in die Teufelskopfhalle nach Waldweiler ein. Auf dem Programm des Orchesters der VG Kell am See stehen „Volatus“ (Brian Beck), „Der Freischütz“ (Ouvertüre) von Carl Maria von Weber, „Der Carneval von Venedig“ (Solo-Klarinette.) von Roland Kreid, „Rosen aus dem Süden“ (Johann Strauß), „Pomp and Circumstance Nummer 4“ (Edward Elgar), „Grand Russian Fantasia“ (Solo-Trompete, Jules Levy), „The symphonic Gershwin“ (George Gershwin), „Tina on stage“ (P. Schueller), „Sway“ (P. B. Ruiz /D. T. Molina), „Badonviller Marsch“ (Georg Fürst). Karten an der Abendkasse.