Analoges Fernsehen wird abgeschaltet: Das ist wichtig

Bei diesen Stellen gibt es Hilfe bei der Umstellung

Die Verbraucherzentrale Trier bietet am Dienstag, 14. August, ab 14 Uhr in der Beratungsstelle in Trier, Fleischstraße 77, einen Vortrag zum Digitalumstieg im Kabel an. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0651/48802 und per E-Mail unter info@vz-rlp.de oder online unter https://www.terminland.de/verbraucherzentrale-rlp/ erforderlich.

Ebenso beantwortet die Verbraucherzentrale in der Woche vom 20. bis 24. August an einer zusätzlich eingerichteten Telefonhotline Fragen. Der Experte ist dann täglich von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 06131 2848-888 zu erreichen oder per E-Mail unter fernsehen@vz-rlp.de