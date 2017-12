NHL: Draisaitl gewinnt mit Edmonton

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen NHL einen Auswärtssieg gefeiert. Im kanadischen Duell gegen die Calgary Flames konnten sich die Oilers mit 7:5 (3:1, 2:0, 2:4) durchsetzen.

Edmonton führte bereits 6:1, bevor es Calgary mit vier Treffern im letzten Drittel noch einmal spannend machte. Trotz des Erfolgs sind die Oilers mit 24 Zählern weiter Vorletzter der Western Conference.

Nationalspieler Tom Kühnhackl holte mit den Pittsburgh Penguins den vierten Sieg in Serie. Der Stanley-Cup-Champion feierte in eigener Halle ein 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) gegen die Buffalo Sabres. Das Tor zum 2:0 der Gastgeber erzielte Carl Hagelin (26. Minute). Bereits am Freitag konnte sich Pittsburgh in Buffalo mit 4:0 durchsetzen.

Die Washington Capitals um Nationaltorhüter Philipp Grubauer siegten in einem umkämpften Spiel mit 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) gegen die Columbus Blue Jackets. Der 26-jährige Rosenheimer kam nicht zum Einsatz. Grubauer stand zuletzt am 24. November zwischen den Pfosten.

Tobias Rieder konnte mit den Arizona Coyotes nach drei Niederlagen wieder einen Sieg verbuchen. Gegen die New Jersey Devils fuhr das Team einen 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)-Erfolg ein. Der 24-jährige Landshuter gab die Vorlage zum 2:0 durch Derek Stepan (20.).

Ohne Verteidiger Korbinian Holzer verloren die Anaheim Ducks das zweite Spiel nacheinander. Das Team aus Südkalifornien unterlag mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nach Penaltyschießen gegen Vizemeister Nashville Predators. Der 29-jährige Münchner stand nicht im Aufgebot seiner Mannschaft. Holzer spielte zuletzt am 29. November.

