NHL: Draisaitl mit Tor und Vorlage bei Edmontons Niederlage

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen NHL eine herbe Klatsche kassiert. Mit 3:8 (0:2, 0:2, 3:4) wurde das Team aus Kanada von den St. Louis Blues abgefertigt. Nach zwei Dritteln stand es bereits 4:0 zugunsten der Gastgeber.

Den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 erzielte Blues-Angreifer Brayden Schenn. Mit jeweils zwei Toren und zwei Torvorlagen waren der 26-jährige Kanadier und sein russischer Teamkollege Wladimir Tarasenko (4./53.) die Topscorer beim Heimsieg der Blues.

Der 22-jährige Draisaitl (56.) verkürzte mit seinem sechsten Saisontreffer auf 2:7 aus Sicht der Gäste. Der Nationalspieler bereite außerdem das Tor zum 3:8-Endstand durch Darnell Nurse (59.) vor. Für die Oilers war es die dritte Niederlage in Folge. Mit 16 Punkten aus 21 Spielen liegt Edmonton auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Western Conference. An der Spitze stehen die Blues mit 33 Zählern.

