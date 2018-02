später lesen Olympia 2018 Niederländerin Schulting holt Shorttrack-Gold über 1000 m Teilen

Suzanne Schulting hat den Niederlanden bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die erste Goldmedaille im Shorttrack beschert. Die WM-Dritte, die in Südkorea bereits mit der 3000-m-Staffel Bronze gewonnen hatte, siegte über 1000 m in 1:29,778 Minuten.