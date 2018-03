Die Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß teilt mit, dass es noch Karten für alle drei Sitzungen gibt. Die Sitzungen sind am 27. Januar, 3. Februar und 10. Februar. Der Verkauf der vorbestellten Karten sowie der freie Verkauf findet von Dienstag, 9. Januar bis Freitag 12. Januar jeweils von 11 bis 17 Uhr im Alten Rathaus am Marktplatz statt. Die Narrenzunft erinnert nochmals an die Abgabe der Vorbestellungen bis zum 5. Januar.