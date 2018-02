später lesen Krankheitswelle in Pyeongchang Norovirus-Fälle auf 139 gestiegen FOTO: dpa, pch; jbu FOTO: dpa, pch; jbu Teilen

Die Ausbreitung des Norovirus im Umfeld der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verlangsamt sich. Nachdem am Donnerstag noch 42 neue Fälle verzeichnet worden waren, meldete das Organisationskomitee POCOG am Samstagmorgen für den Freitag nur noch elf neue Ansteckungsfälle.