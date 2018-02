Norwegen holt Gold und übernimmt Führung im Medaillenspiegel

Norwegens Langläufer haben ihre Dominanz bei den Winterspielen von Pyeongchang unterstrichen und auch in der Männer-Staffel olympisches Gold geholt. Damit übernahmen die Norweger nach 58 von 102 Entscheidungen die Führung im Medaillenspiegel.

Einen Tag nach dem Triumph der Frauen um Rekord-Winterolympionikin Marit Björgen gewann Norwegen nach 4x10 km vor den Olympischen Athleten aus Russland und Frankreich und löste mit neun Goldmedaillen Deutschland an der Spitze des Medaillenspiegels ab.

Das deutsche Quartett mit Thomas Bing (Dermbach), Andreas Katz (Baiersbronn), Lucas Bögl (Gaißach) und Jonas Dobler (Traunstein) kam mit 2:08,2 Minuten Rückstand auf Platz sechs ins Ziel.

Für die norwegischen Männer war es der erste Sieg in der prestigeträchtigen Staffel seit 2002, in Sotschi waren sie leer ausgegangen. In Pyeongchang war es das fünfte Langlauf-Gold für Norwegen. Die Olympischen Athleten aus Russland haben damit noch immer keine Goldmedaille auf ihrem Konto. Sie stehen jetzt bei dreimal Silber und siebenmal Bronze.