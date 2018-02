später lesen Curling Norwegen steht als viertes Team im Mixed-Doubles-Halbfinale Teilen

Die norwegischen Curler haben sich bei der olympischen Premiere des Mixed-Doubles-Wettbewerbes als viertes Team für das Halbfinale qualifiziert. Magnus Nedregotten und Kristin Skaslien besiegten im entscheidenden Tiebreaker das chinesische Duo Ba Dexin/Wang Rui 9:7 und folgten Kanada, der Schweiz und den Olympischen Athleten aus Russland in die Runde der letzten Vier am Montag. Deutsche Athleten sind in Pyeongchang erstmals seit der Wiederaufnahme von Curling ins Programm 1998 nicht vertreten. Julia Meißner und Andy Büttner (Geising) hatten sich nicht für den Mixed-Doubles-Wettbewerb qualifiziert. Auch die Männer und Frauen um die Skips Alexander Baumann (Rastatt) und Daniela Jentsch (Füssen) waren in der Qualifikation klar gescheitert.