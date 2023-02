Tawern : Viel Gaudi bei den Narren in Tawern

Foto: Soltau Dieter

Tawern Straßenkarneval in Tawern, wie immer ohne Motto und ohne Prinzenpaar, aber die Gaudi ist wunderbar. Zu trinken gibt es reichlich und auch für kleinere Naschereien ist gesorgt. Nach dem Umzug wird im Bürgerhaus (After Zuch Party) gefeiert bis in die Nacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken