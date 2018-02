später lesen Bis minus 20 Grad Olympia-Eröffnungsfeier wird zur frostigen Angelegenheit Teilen

Betreuer und Athleten bei den Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zittern wegen der anhaltenden Kälte vor der Eröffnungsfeier am Freitag. Eine japanische Skisprung-Legende will sogar mit Wärmepflastern einlaufen.