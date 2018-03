später lesen Trier Orgelvesper in der Konstantin-Basilika Teilen

(red) In einer Orgelvesper am Samstag, 27. Januar, um 18 Uhr spielt Marius Beckmann zum Tag der Auschwitz-Befreiung Orgelimprovisationen an der symphonischen Eule-Orgel der Basilika, unter anderem die viersätzige Symphonie „Pour les morts“). Beckmann, Jahrgang 1993, ist als freischaffender Dirigent, Musikwissenschaftler, Konzertorganist und Improvisator tätig.