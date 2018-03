Der Büdlicher Ortsgemeinderat tritt am heutigen Mittwoch, 10. Januar, um 19.30 Uhr zu einer Sitzung im Gemeindehaus in Büdlich zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Teilnahme an der Initiative Zukunfts-Check-Dorf und die Haushaltsplanung für das Jahr 2018.