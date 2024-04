Irgendwie daneben Warum auf der Sickingenstraße noch immer nicht alles glatt geht

Endlich hebt es sie nicht mehr aus ihren schmusigen Reisebus-Kuschelsitzen, diese Menschen von Welt, die sich per Kreuzfahrt in die alte Römerstadt durchgeschlagen haben, um dann per weißem Dreamliner halbdösend hoch hinaus auf Triers schicksten Berg, in Triers schniekste Aussichtskurve kutschiert zu werden. War das eine Tortour in den vergangenen Jahren für diese Menschen, ein Gewackel, ein Geschaukel auf der Sickingen ... Und nicht nur für die – für alle, die nach oben wollten, oder irgendwann wieder runter kamen. Geschichte. Jetzt ist alles anders – und zwar vom Allerfeinsten.