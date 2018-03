später lesen Trier Polizei kontrolliert am Trier-Tag Teilen

Bei dem wöchentlichen Kontrolltag der Polizei Trier, dem sogenannten Trier-Tag, war die Polizei am Montag an diversen Standorten im Einsatz. In der Herzogenbuscher Straße und der Franz-Georg-Straße gab es Verkehrskontrollen. Dabei wurden vier Verkehrsteilnehmer wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht sowie ein Verkehrsteilnehmer wegen Beleuchtungsmängeln verwarnt.