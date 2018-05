später lesen Ellwangen Polizei stürmt Flüchtlingsheim Teilen

Nach einer von 150 bis 200 mutmaßlichen Flüchtlingen gewaltsam blockierten Abschiebung eines Asylbewerbers in Ellwangen hat die Polizei mit Hunderten Beamten am Donnerstag eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht. Ein Togoer konnte bei der Razzia gefasst werden. Der 23-Jährige soll nach Italien zurückgeführt werden. Eigentlich sollte der Mann bereits in der Nacht zu Montag gefasst und abgeschoben werden.