Auf dem öffentlichen Parkplatz Friedhof Burgstraße/Kegelbahnstraße wurde nach Angaben der Polizei am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr ein Auto beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Wittlich unter Telefon 06571/9260 oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu wenden.