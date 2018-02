später lesen Doppel-Olympiasiegerin Popstar-Papa verspricht Ledecka einen eigenen Song Teilen

Der tschechische Popstar Janek Ledecky will seiner Tochter Ester Ledecka nach deren historischem Doppel-Gold von Pyeongchang ein Lied widmen. Ihr Bruder habe bereits eines geschrieben, berichtete Ledecka am Sonntag in Südkorea, "jetzt musst du ran, Papa!"