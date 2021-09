Trier : Porzellan-Schau noch acht Tage

Trier Das Stadtmuseum Simeonstift in Trier bietet am Sonntag, 12. September, eine letzte Führung durch die aktuelle Kabinettausstellung zum Trierer Porzellan an. Die Schau endet am 19. September. Es ist damit die letzte Möglichkeit für alle an dem Thema Interessierten, die Ausstellung kommentiert zu erleben.