2019 folgte der Umzug in die heutigen Räumlichkeiten und die Aufnahme von Haushaltselektronik ins Sortiment. Zu dieser Zeit schloss sich das Fachgeschäft der Verbundgruppe ElectronicPartner als Servicepartner an und wurde in eine GmbH umgewandelt. Während vorher kleinere IT-Projekte durchgeführt wurden, hat sein Bruder Michael Ehses, der seit 2015 mit an Bord war, den IT-Bereich immer mehr aufgebaut, bis es eine eigenständige Abteilung wurde. Seither bietet das Fachgeschäft seinen Kunden ein komplettes Vollsortiment: Auf 150 Quadratmetern finden die Menschen aus Bernkastel-Kues und Umgebung eine große Auswahl an Haushalts- und Unterhaltungselektronik, IT/Multimedia und Telekommunikation. „Von Waschmaschinen und Kühlschränken über OLED-TVs und Notebooks bis hin zu Soundboxen und Smartphones – bei uns wird jeder fündig“, betont Thomas Ehses.