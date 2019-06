Firmenjubiläum : 30 Jahre Rohler-Traditions-Haus GmbH

Herforst In diesem Jahr feiert die Rohler-Traditions-Haus GmbH ihr 30-jähriges Bestehen. Das bedeutet drei Jahrzehnte ein leistungsfähiger Partner für seine Kunden.

Dabei ist das Unternehmen sowohl in der Großregion Trier und Luxemburg als auch überregional als Anbieter Kunden-spezifische Lösungen in den Bereichen Planung von Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern, Gewerbebauten, Um- und Anbauten, Sanierungen und dem gestalten von Interieurs präsent. Ganz gleich ob repräsentatives Geschäftshaus oder privater Wohntraum, ob studentisches Wohnen oder altersgerechter Ausbau, die Firma Rohler-Traditions-Haus GmbH aus Herforst plant und realisiert auf Wunsch auch schlüsselfertig. Hierbei gibt sie der gewünschten Individualität den passenden baulichen Raum.

1989 gründete Robert Rohler das Unternehmen in Herforst in der Eifel. Dieses Datum markiert den Beginn der Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens und von den Menschen, die zu den Erfolgen beigetragen haben. Vor allem aber zeigt die Unternehmensgeschichte, dass der Mut zu Innovationen eine lange Tradition und damit auch eine Zukunft hat.

Tradition im Blick

„Bei allen Innovationen haben wir stets die Tradition im Blick“, so Robert Rohler, Architekt und Geschäftsführer des Unternehmens .Nach 30 Jahren Praxis verfügt die Rohler-Traditions-Haus GmbH über umfangreiche Erfahrungen aus hunderten Projekten, die für ihre Kunden erfolgreich abgeschlossen wurden.

„ Die Motivation unserer Arbeit liegt in der Faszination der Herausforderung, individuelle Lösungsansätze für jedes einzelne Projekt zu entwickeln“, sagt Robert Rohler. D er Name Rohler-Traditions-Haus GmbH steht für individuelle Architektur mit Charakter.

Individuelle Architektur mit Charakter

Hier werden Gebäude für Menschen geschaffen, die beim wohnen höchste Qualität zum Festpreis suchen. Das „Persönliche“ Architektenhaus wird konsequent und energieeffizient nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden designt. So entstehen sehenswerte Ein- und Mehrfamilienhäuser, Stadthäuser und Landvillen, Bungalows und auch Generationenhäuser. Gemeinsam in einem Team aus Projektleiter, Architekten, Statiker und Energieberater entwickeln die Menschen bei Rohler-Traditions-Haus GmbH die Projekte mit hohem Anspruch und Detailwissen .

Nicht verrückte Ideen, sondern die Menschen stehen im Mittelpunkt . Jedes Haus soll für die darin lebenden Bewohner et was Besonderes und Einzigartiges sein . „Ihr Architektenhaus soll Ihnen ans Herz wachsen und ein Spiegel Ihrer Persönlichkeit sein“, erklärt Rohler. Damit dies gelingt , investiert das Planungsteam der Rohler-Traditions-Haus GmbH viel Zeit, die Vorstellungen und Wünsche der Bauherren richtig zu interpretieren und umzusetzen.

Nachhaltige Wohnkonzepte

Eine gute Energiebilanz ist wichtig, reicht alleine aber nicht aus. Auch die langfristig zu erwartenden Kosten sind ein wichtiger Faktor. Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Planung und der Auswahl der Baustoffe. Ein nachhaltiges Gebäude ist energieeffizient und zeichnet sich durch eine funktionale wie innovative Planung aus, wissen die Rohler-Architekten. Jede gute Planung ist aber nur so viel Wert, wie die fachgerechte Umsetzung . So ist die Bauausführung von mitentscheidender Bedeutung. Handwerkliches Können ist und bleibt essentiell.

Neben einem interdisziplinären Austausch und einem umfassenden Baumanagement ist auch die Vernetzung der Rohler-Traditions-Haus GmbH mit regionalen Handwerksbetrieben ein wesentlicher Baustein in der Umsetzung schlüsselfertiger Bauvorhaben. Wenn alle Beteiligten untereinander vernetzt sind, ist eine hohe Produktivität bei kurzer Bauzeit garantiert.

Wir übernehmen Verantwortung

„Wenn wir für Sie ein individuelles Architektenhaus entwerfen, planen und in bester Qualität realisieren, dann engagieren sich alle in unserem Team mit Herz und Verstand für Ihr Objekt“, verspricht Robert Rohler. Damit sich jeder Bauherr sicher und verstanden fühlt, bietet das Team von Rohler-Traditions-Haus GmbH spezialisiertes Knowhow, langjährige Erfahrung, ausgezeichnete Referenzen und innovative Ideen. „Oft sind Kleinigkeiten dabei die Bausteine zur Vollendung. Die Vollendung aber ist keine Kleinigkeit“, so Architekt Rohler.