Tag der Architektur 2019 : 51 lohnende Ziele in Rheinland-Pfalz mit kleinem "Bauhausprogramm"

KiTa St. Peter Neubau, Wittlich. Foto: Architektenkammer Rheinland Pfalz

Rheinland-Pfalz/Mainz Der Berufsstand der Architekten gestaltet und prägt wie kein anderer öffentliche wie private Innen- und Außenräume. „Räume prägen“ ist das Motto beim „Tag der Architektur“ in Anlehnung an das 100-jährige Bauhausjubiläum 2019.

Die Veranstalter des bundesweit größten Baukulturevents möchten damit auch aufzeigen, wie die legendäre Schule „Staatliches Bauhaus Weimar“, später in Dessau und Berlin, Architektur, Design und Kunst geprägt hat und bis heute wirkt.

Haus I am Hafen, Trier. Foto: Architektenkammer Rheinland Pfalz

In ganz Rheinland-Pfalz bieten 51 Bauten und Projekte am Wochenende 29. und 30. Juni ein vielseitiges Programm guter Alltagsarchitektur. Bei Besichtigungen haben Besucher Gelegenheit mit den Bauherren und Architekten ungezwungen ins Gespräch zu kommen und so Bauinformationen aus erster Hand zu erhalten. Ein kleines „Bauhausprogramm“ mit sechs Gebäuden, die den Geist der Schule wiederspiegeln, ergänzen das reguläre Programm.

Bürogebäude zwischen den Gleisen, Gerolstein. Foto: Architektenkammer Rheinland Pfalz

Traditionell am letzten Juniwochenende präsentieren Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner gemeinsam mit den Eigentümern ihre aktuellen Bauprojekte. In Rheinland-Pfalz laden lohnende und inspirierende Ziele, die in der Regel sonst nicht öffentlich zugänglich sind, Interessierte zum Besuch ein. Dabei ist wieder für jeden etwas dabei: Das Spektrum reicht von privaten Wohnhäusern und Geschosswohnungsbau, über Bürogebäude, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Weinbaubetrieben bis hin zu Infrastrukturmaßnahmen wie Bahnhofsgebäuden und einer Bushaltestelle.

Daueraustellung "Trinkwassergewinnung", Kempfeld. Foto: Architektenkammer Rheinland Pfalz

Die Bedeutung der gebauten Umwelt und regionalen Baukultur rückt immer stärker ins Bewusstsein der Menschen und gewinnt an Bedeutung für gesellschaftliche und wirtschaftliche Belange. So zeigen die ausgewählten Projekte einmal mehr, dass es sich lohnt, dem scheinbar alltäglichen Bauen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Das Alles ist firmenneutral, kostenfrei und ohne Anmeldung beim Tag der Architektur zu (er)leben, also einfach vorbeikommen!

Bahnhofsgebäude Sanierung, Waxweiler. Foto: Architektenkammer Rheinland Pfalz

In der „woche der baukultur“ veranstalten Vertreter der regionalen Architektenschaft Informationsveranstaltungen, die den „Tag der Architektur“ ergänzen. Weitere Infos hier

Das vollständige Programm zum „Tag der Architektur“ in Rheinland-Pfalz gibt es hier.